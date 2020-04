Wekdienst 9/4: Correspondent live vanuit Wuhan • Uitspraak moordzaak Bredase flat

En dan nog even dit:

Op de app TikTok leven jongeren zich uit tijdens de coronacrisis. Sommige video's gaan de hele wereld over. Zo ook die van NOS-verslaggever Jeroen Gortworst. Hij had niet verwacht dat zijn nepvliegtuigfilmpje zo ontzettend veel gedeeld zou worden. Het fragment is uitgezonden in talkshows als Goodmorning Britain van de BBC en de Today Show in de VS en sommige bekende sterren reageren erop.

Voor wie het filmpje gemist had, en voor wie er nog een keer om wil lachen: dit is hem.