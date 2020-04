Ook lichaam van vermiste achterkleinzoon Robert Kennedy gevonden

Duikers in de Verenigde Staten hebben het lichaam gevonden van de achterkleinzoon van de vermoorde Democratische oud-presidentskandidaat Robert F. Kennedy. De 8-jarige Gideon McKean verdween vorige week samen met zijn moeder, nadat ze met een kano in Chesapeake Bay het water op waren gegaan.

Het lichaam van zijn moeder werd eergisteren al gevonden, na een zoektocht met onder meer onderwatercamera's.

Volgens de politie is het lichaam van de jongen teruggevonden zo'n drie kilometer ten zuiden van de woning van zijn oma. Dat is de plek waar Gideon en zijn moeder, Maeve Kennedy McKean, het water in gingen.

Bal terughalen

Het gezin was naar een woning aan het Chesapeake Bay afgereisd om de kinderen meer ruimte te geven dan in hun eigen huis in Washington. De vader van het gezin schreef vrijdag op Facebook dat ze in een kano waren gestapt om een bal terug te halen. "En ze werden op de een of andere manier door de wind of het getij de open baai ingeduwd."

Het is niet voor het eerst dat iemand van de Kennedy-dynastie een niet-natuurlijke dood sterft. Zo zijn er familieleden overleden aan drugs, door een ski-ongeluk en door een vliegtuigcrash. President John F. Kennedy werd in 1963 vermoord en zijn broer Robert in 1968.