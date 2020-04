Concertgebouw streamt concerten, 'zonder publiek voelt het nog steeds magisch'

Zorgen om toekomst

De directeur van Het Amsterdams Concertgebouw, Simon Reinink, maakt zich ondertussen wel zorgen over de tijd na corona. "Dit moet niet te lang duren", zegt hij. Hij onderzoekt nu of het mogelijk is om met minder mensen in de zaal concerten te organiseren. Maar dat heeft met de regels voor 1,5 meter afstand gevolgen voor de financiën. "Dan kunnen we maar een derde van de plaatsen verkopen. En ook de musici op het podium moeten dan afstand van elkaar houden."

Pianiste Fedorova is erg blij met de kans om alsnog op het podium te staan. "Het is een mooie kans voor musici in deze gekke tijd. Het is mijn favoriete plek ter wereld om te spelen, ook met een lege zaal."