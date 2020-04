Vijf arrestaties in drugsonderzoek in Zwolle

In Zwolle zijn gisteravond vijf mensen opgepakt in een drugsonderzoek. Twee mensen werden aangehouden voor het dealen van harddrugs, twee voor het kopen daarvan en één voor het overtreden van de wapenwet.

Ook heeft de politie in vijf panden harddrugs, een groot geldbedrag, 30 kilo vuurwerk en een vuurwapen gevonden, meldt RTV Oost.

Zorgen over criminaliteit

In Zwolle maken de burgemeester en de politie zich al lange tijd zorgen over criminaliteit. Sinds eind vorig jaar waren er meerdere schietincidenten in de stad. Op Oudejaarsavond werd een veronderstelde leider van een drugsbende doodgeschoten.

Ook ontploften er vorig jaar handgranaten in een woonwijk en werd er begin dit jaar een explosief gevonden aan de deur van een café in de binnenstad.

Vorige maand viel de politie ook al meerdere panden in Zwolle binnen. Daarbij werden 8000 joints, vijf kilo henneptoppen en duizenden euro's aan contant geld gevonden. Er werd ook toen iemand aangehouden.