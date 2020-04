Kabinet komt voor Pasen met nieuw verdeelmodel beschermingsmiddelen

Het kabinet doet er alles aan om nog voor Pasen met een nieuw model te komen om de beschermingsmiddelen beter over de verschillende sectoren in de zorg te verdelen. In het wekelijkse Kamerdebat over de coronacrisis stelden Kamerleden opnieuw veel ongeruste vragen over het tekort aan bijvoorbeeld mondkapjes in onder meer verpleeghuizen en in de thuiszorg.

Volgens PVV-voorman Wilders duurt het te lang voor de problemen zijn opgelost. Hij sprak van Russische roulette. PvdA-leider Asscher vroeg om een landelijk coördinatiecentrum en SP-leider Marijnissen benadrukte dat hier al weken over wordt gepraat. Kamerleden verwezen onder meer naar recente cijfers over de verpleeghuizen. RIVM-directeur Van Dissel zei vanochtend in de wekelijkse briefing in de Kamer dat in zeker 40 procent van de verpleeghuizen in Nederland coronabesmettingen zijn.