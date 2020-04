Zeehond zwemt door Drenthe en Overijssel

In Drenthe en Overijssel is de afgelopen dagen een zeehond gezien. Zaterdag kwam een melding uit het Drentse Rogat, in de buurt van Meppel, en gisteren werd het dier gespot in het Zwarte Water bij Zwolle.

Bij Dierenambulance Zwolle kwamen twee meldingen binnen, en ook beelden. De dierenambulance plaatste die beelden op Facebook.

Volgens Zeehondencentrum Pieterburen werd het dier eerder ook al in Amsterdam en Utrecht gezien. De zeehond redt zich volgens het centrum prima in de Nederlandse binnenwateren, omdat er genoeg voedsel is, zoals karpers en snoeken.

'Kom niet in de buurt'

Pieterburen roept mensen op om niet in de buurt te komen van het dier. "Het gaat om een jongvolwassen grijze zeehond. Die soort kan stevig van zich afbijten. De zeehond zal de weg naar de zee wel weer terugvinden, maar moet niet worden opgejaagd", zegt het zeehondencentrum tegen RTV Oost.

Vermoedelijk zwemt de zeehond via Zwolle naar het IJsselmeer, om vandaar in de Waddenzee uit te komen.