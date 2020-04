27 doden op overvolle veerboot Salomonseilanden na aankondiging lockdown

De minister-president van de Salomonseilanden zegt een onderzoek te starten naar een ongeluk met een veerboot tijdens orkaan Harold waarbij 27 passagiers om het leven zijn gekomen. Volgens lokale media en op sociale media klinkt hierbij het commentaar dat de overheid zelf verantwoordelijk is voor de ramp.

Op 2 april vertrok de overvolle veerboot uit de hoofdstad van de eilandengroep in de Stille Oceaan, terwijl orkaan Harold naderde. Mensen keerden massaal terug naar huis op advies van de overheid in verband met een mogelijke lockdown vanwege het coronavirus. Vermoedelijk zijn 27 passagiers overboord geslagen door de golven. Inmiddels zijn zeven mensen gevonden.

Waarschuwingen

Volgens een voormalige provinciale bestuurder heeft de overheid boten gehuurd om mensen thuis te brengen. De vaartuigen zouden overvol zijn geweest en niet zijn tegengehouden door politie en maritieme autoriteiten. Hij vertelt aan de Solomon Star dat de bemanning bevelen van de overheid opvolgde en dat de overheid verantwoordelijkheid moet nemen.

De overheid van de Salomonseilanden erkent dat de bemanning van de boten reageerde op de vraag om mensen naar huis te brengen vanwege de coronamaatregelen. "Daarbij is het wel belangrijk dat bemanning de adviezen van weerswaarschuwingen volgen en zich strikt houden aan het maximumaantal passagiers."

Het onderzoek moet uitwijzen waarom de boten uitvoeren ondanks waarschuwingen en waarom er meer dan twee keer zoveel mensen aan boord waren dan toegestaan.

Orkaan nu in Fiji

De zware orkaan trok vanuit de Salomonseilanden naar Vanuatu, en heeft in grote delen van het land schade aangericht. Het land is getroffen door hevige regenval en overstromingen. Orkaan Harold kwam aan land met windsnelheden tot 235 km/u en is uitgegroeid tot orkaan van de vijfde categorie, de hoogste die er is.

Vandaag is de orkaan aangekomen in Fiji. De straten worden overspoeld met water en verschillende gebouwen en huizen zijn verwoest. Bewoners moeten binnen blijven, tenzij ze worden opgeroepen om geëvacueerd te worden.