Staatssecretaris mag asielzoekers na coronacrisis terugsturen naar Italië

Nederland mag zeer kwetsbare vreemdelingen in principe blijven overdragen aan Italië, ook al is er vanwege de coronacrisis "een tijdelijke belemmering". Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter.

Onder anderen een alleenstaande moeder met een ernstige psychische aandoening had een zaak aangespannen. Ze is van mening dat Nederland haar asielaanvraag in behandeling moet nemen omdat in Italië de opvangvoorzieningen voor haar en haar kind niet goed zouden zijn.

De Raad van State erkent dat de opvang in Italië de laatste jaren "stelselmatig versoberd" is, maar de regering in Rome heeft ook laten weten dat het opvang blijft bieden die de grondrechten van mensen waarborgt. De staatssecretaris gaat er terecht van uit dat de Italiaanse autoriteiten voor geschikte opvang zorgen, oordeelt het hoogste rechtsorgaan. "En dat zij het zullen laten weten, als die geschikte opvang er niet is."

Italië verantwoordelijk

De Raad van State onderschrijft dat er vanwege de coronacrisis tijdelijk niet overgedragen kan worden, om eraan toe te voegen: "Dat brengt geen verandering in de verantwoordelijkheid van Italië voor de behandeling van het asielverzoek."

Het is nu aan staatssecretaris Broekers-Knol om te bepalen wanneer de overdracht werkelijk kan plaatsvinden. Volgens Europese afspraken mogen asielzoekers worden teruggestuurd als ze al in een ander land zijn geregistreerd als asielzoeker.