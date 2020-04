Stemmen in Wisconsin: 'een keuze tussen gezondheid en democratie'

De democratische gouverneur had geprobeerd de verkiezingen uit te stellen, maar werd teruggefloten door conservatieve rechters van het hooggerechtshof van Wisconsin en van het Supreme Court in Washington, waar Republikeinse rechters in de meerderheid zijn.

De Republikeinen was het naar eigen zeggen niet zozeer te doen om de Democratische voorverkiezingen. Het ging hen meer om de verkiezingen voor de staat Wisconsin, de lokale verkiezingen en de mogelijke herverkiezing van een conservatieve rechter voor het Hooggerechtshof van Wisconsin, die ook werden gehouden.

Etnische minderheden hard getroffen

Een lage opkomst zou het aantal Republikeinse stemmen ten goede kunnen komen. Het coronavirus waart vooral rond in steden, waar veel Democratische kiezers wonen, en heeft huisgehouden onder populaties van etnische minderheden, die doorgaans een voorkeur hebben voor de Democraten.

In Milwaukee - de grootste stad van de staat - is 40 procent van de bevolking zwart. Ruim de helft van het aantal coronadoden in de staat is in Milwaukee gevallen. Van hen behoorde een aanzienlijk deel tot een minderheidsgroep. Ook waren maar vijf van de 180 stembureaus in de stad open, omdat veel vrijwilligers hadden afgezegd. Bijkomend probleem is dat veel kiezers die een aanvraag hadden gedaan voor stemmen op afstand, het benodigde stembiljet naar eigen zeggen niet hadden ontvangen.

Een van hen is Michael Claus, een 66-jarige zwarte man. "Ze hadden de verkiezingen makkelijk kunnen uitstellen", zei hij tegen AP in de rij van een van de vijf stembureau's van Milwaukee. "Door zo de opkomst te drukken in Milwaukee en Madison, met beide een grote populatie minderheden, kunnen ze verkozen krijgen wie ze willen."

Verkiezingen 'mogelijk dodelijk'

De Democratische kandidaten Biden en Sanders zeiden de avond voor de verkiezingen dat deze beter niet konden plaatsvinden. Sanders zei zelfs dat het mogelijk tot doden kon leiden.

Op de dag zelf spraken ze wel nog in het openbaar via livestreams, maar hadden ze het niet meer over Wisconsin. President Trump wel. In weerwil van het anti-corona-beleid en adviezen van gezondheidsexperts riep hij op "naar buiten te gaan en NU te stemmen" voor het behoud van de conservatieve kandidaat-rechter.

Voor de directeur van de kiescommissie van Milwaukee, Neil Albrecht, was er nog maar één conclusie: "We hebben een verkiezing door laten gaan, maar de democratie tekortgedaan."