Gesprekken tussen EU-ministers muurvast, noodfonds vormt struikelblok

De EU-ministers van Financiën hebben de hele nacht vergaderd over een corona-noodpakket voor de zwaarst getroffen EU-landen, maar de gesprekken hebben nog niet tot een akkoord geleid.

De gezamenlijke video-vergadering werd gisteravond rond 19.00 uur afgebroken omdat de verschillen te groot bleken. Daarna werd de hele nacht overlegd in kleinere kring, maar ook die gesprekken zitten muurvast. Ingewijden schatten de kans op een compromis klein in.

Voorafgaand aan de vergadering zei de Duitse minister van Financiën Scholz dat er waarschijnlijk steun zou zijn voor drie maatregelen: leningen van het ESM-noodfonds voor getroffen EU-landen als Italië; een garantiefonds voor bedrijfsleningen van de Europese Investeringsbank en het door de EU voorgestelde programma voor werktijdverkorting. Volgens Mario Centeno, hoofd van de Eurogroep, zou dit opgeteld een vangnet vormen ter waarde van een 500 miljard euro.

Noodfonds struikelblok

Maar met name Nederland en Italië lijken het niet eens te kunnen worden. Nederland wil het noodfonds ESM van 400 miljard euro niet zomaar inzetten, zegt EU-redacteur Bert van Slooten in Brussel. "Italië vindt dat aan de leningen geen voorwaarden mogen zitten, terwijl minister Hoekstra garanties wil dat landen die geld krijgen daarna hun best doen om de begroting op orde te krijgen."

Volgens Van Slooten is Nederland wel wat opgeschoven; het noodfonds mag wat Hoekstra betreft ook aangewend worden voor medisch gebruik. Italië blijft erbij dat het geld ingezet moet kunnen worden voor wederopbouw, zonder voorwaarden vanuit Brussel.

Ook zijn de eurobonds, de Europese obligaties, een struikelblok. Italië is voorstander en vindt dat ze meteen uitgegeven moeten worden, terwijl Nederland er niets voor voelt. Frankrijk kwam vannacht met de oplossing om de individuele regeringsleiders zich erover te laten buigen, waardoor het onderwerp tijdelijk van tafel lijkt.

Webcams en appgroepen

Omdat de vergadering via webcams plaatsvindt, kunnen journalisten niet meekijken. Maar via contacten met lekkende medewerkers rond de verschillende Europese ministers, kunnen ze toch een goed beeld krijgen wat er is besproken. Ook omdat journalisten uit verschillende landen elkaar via appgroepen op de hoogte houden. "Je hoort nu gek genoeg meer dan wanneer je in een grote perszaal zit met z'n allen", zegt Van Slooten.

De gesprekken gaan ook vanochtend door. Voorzitter Centeno heeft om 10.00 uur een persconferentie gepland, maar het is allerminst zeker of hij dan met een akkoord naar buiten treedt.