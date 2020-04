Oud-president Correa van Ecuador veroordeeld voor corruptie

Een rechtbank in Ecuador heeft oud-president Rafael Correa bij verstek veroordeeld tot acht jaar cel vanwege corruptie. Volgens de rechtbank hebben de aanklagers bewezen dat Correa samen met oud-vicepresident Glas en achttien anderen voor 7,5 miljoen dollar aan smeergeld heeft aangenomen van bedrijven in ruil voor overheidsopdrachten.

Correa spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij vluchtte in 2017 samen met zijn vrouw naar België, waar hij sindsdien woont. Zijn advocaten zeggen dat ze de zaak gaan aanvechten.

Einde aan politieke ambities

Van de rechtbank mag Correa ook 25 jaar niet meer actief zijn in de politiek van Ecuador. Dat betekent dat er een einde komt aan de ambities van de oud-president, die van plan was zich volgend jaar weer te mengen in de presidentsverkiezingen in het Zuid-Amerikaanse land.