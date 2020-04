29-jarige man uit Beek en Donk overlijdt aan coronavirus, 'een trieste uitzondering'

Een 29-jarige man uit het Brabantse Beek en Donk is overleden aan het coronavirus. Hij had voor zover bekend geen onderliggend lijden. Volgens een woordvoerder van het RIVM vormt hij voor zijn leeftijd een trieste uitzondering. "Het merendeel van de coronapatiënten die overlijden is zeventig jaar of ouder", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Dat het coronavirus vooral ouderen treft, blijkt uit sterftecijfers van mensen onder de vijftig jaar. Elf mensen in deze leeftijdscategorie zijn overleden in Nederland. Dat staat gelijk aan 0,14 procent van het totaal aantal overledenen, blijkt uit informatie van het RIVM.

Overgewicht

Twee derde tot 80 procent van de mensen die op de intensive care terechtkomen hebben overgewicht. Het RIVM heeft mensen met diabetes type 2 en hart- en vaatziekten aangemerkt als bijzondere risicogroep; overgewicht gaat daarmee vaak gepaard.

Voor zover bekend was bij de 29-jarige man uit Beek en Donk geen sprake van onderliggende aandoeningen. "Er zijn altijd uitzonderingen mogelijk, hoe triest dat ook is", aldus de woordvoerder van het RIVM. "Hoe dat precies kan, weten we niet. Er is nog relatief weinig bekend over dit nieuwe virus." Wel is al langer duidelijk dat ook jonge mensen ernstige complicaties kunnen krijgen.

Medeleven

Burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek, waar Beek en Donk onder valt, heeft zijn medeleven betuigd aan de familie van de 29-jarige man. Volgens de burgemeester heeft zijn overlijden enorme impact in de gemeente . "Ik ken de familie goed. En dat geldt voor veel mensen hier. Dit hakt er enorm in."