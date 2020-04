Arbeidsmigranten India zitten vast: 'Als het zo doorgaat, zullen we sterven'

Na 14 april zal de lockdown voortduren, en mogelijk zelfs strenger worden in 62 (van in totaal 720) districten door heel India die samen goed zijn voor 80 procent van de gevallen. Delhi hoort daar ook bij.

Wat dit betekent voor de miljoenen arbeidsmigranten die door heel het land vastzitten zonder werk, is niet duidelijk. India heeft zo'n 125 miljoen arbeidsmigranten die in andere deelstaten of steden ver weg van hun dorp werken. Als riksja-chauffeur, zoals Gudu, of in fabrieken, in de bouw of huishoudens. Dit ligt nu allemaal stil en lang niet arbeidsmigranten krijgen doorbetaald.

Daarom willen ze het liefst terug naar hun dorp, waar ze een sociaal vangnet hebben. Sommigen waren er op tijd bij en pakten de laatste overvolle bussen en treinen naar huis. Anderen besloten na het aankondigen van de landelijke lockdown, en daarmee het stoppen van bussen en treinen, honderden kilometers naar huis te lopen. Zo waren de laatste week van maart naar schatting 300.000 arbeidsmigranten op de been.

Toen voor een deel van hen speciale bussen werden ingezet, en beelden van duizenden mensen die zich hiervoor verdrongen de wereld overgingen, besloot de overheid streng in te grijpen. Iedereen die ondanks de lockdown onderweg was moest bij de deelstaatgrenzen worden opgepakt en verplicht voor twee weken in quarantaine worden gezet.