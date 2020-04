Dodental loopt op, maar geen extra maatregelen in Zweden

Het Zweedse coronabeleid wordt bepaald door wetenschappers van het instituut voor volksgezondheid. De 'staats-epidemioloog' Anders Tegnell licht die strategie elke dag toe. Volgens Tegnell is een lockdown geen houdbare situatie en wil Zweden een strategie die lang houdbaar is. "Mensen thuis opsluiten werkt niet. Vroeg of laat gaan mensen toch naar buiten", aldus de epidemioloog.

Daarom zijn scholen gewoon open, zodat ouders van kinderen met cruciale beroepen kunnen blijven werken. Ook is er volgens de Zweedse wetenschappers onvoldoende bewijs dat het coronavirus zich sneller via kinderen op scholen verspreidt.

Alleen voor ouderen gelden er voorlopig extra maatregelen. Zo worden mensen boven de 70 aangeraden om binnen te blijven en is ook in Zweedse verpleeghuizen voorlopig geen bezoek toegestaan.

Vertrouwen in de overheid

Dat er maar weinig onrust is in Zweden over het losse coronabeleid komt volgens Créton doordat mensen er veel vertrouwen hebben in de regering. "In alle Scandinavische landen is er wel een hoge mate van vertrouwen in de overheid, dat is kenmerkend voor die landen. Bovendien vinden veel Zweden het goed dat wetenschappers het beleid bepalen, omdat die er verstand van hebben en de data bestuderen."

Voorlopig is de Zweedse regering niet van plan het beleid aan te passen. Mogelijk komen er alleen lokale maatregelen in gebieden met veel besmettingen zoals Stockholm.

Tien dagen geleden maakte Rolien Créton al deze reportage over 'buitenbeentje' Zweden, waar volle terrassen nog iedere dag te zien zijn: