Rutte: weg terug uit coronacrisis stap voor stap, zaak van lange adem

De weg terug naar een "normale" samenleving na de coronacrisis zal stap voor stap gaan. Het is een zaak van lange adem, zei premier Rutte op een persconferentie met minister De Jonge.

In de week voor 28 april neemt het kabinet een nieuw besluit over de maatregelen. Het is daarvoor van belang dat iedereen zich nu aan de beperkende maatregelen blijft houden, zoals 1,5 meter afstand houden.

Rutte riep daarom iedereen op in het paasweekend zo veel mogelijk thuis te blijven en niet onnodig te reizen.