Boeing doet tweede testvlucht Starliner-capsule zonder astronauten

Boeing gaat een tweede testvlucht uitvoeren met de Starliner-capsule voordat die wordt bemand met astronauten. De Amerikaanse vliegtuigbouwer wilde dit jaar al astronauten de ruimte in sturen, maar door problemen met de eerste testvlucht komt er nu een tweede. De capsule wordt waarschijnlijk in oktober of november opnieuw gelanceerd.

Na een succesvolle lancering ging de eerste testvlucht mis doordat de Starliner in een verkeerde baan rond de aarde kwam en het International Space Station (ISS) niet kon bereiken. Uit een onderzoek van NASA bleek dat er een fout zat in de software.

Bij de tweede test moet de Starliner-capsule wel in de goede baan om de aarde komen, aankoppelen en weer terugkeren op aarde.

Niet langer afhankelijk van Rusland

De Starliner van Boeing moet gaan concurreren met de Crew Dragon van SpaceX. Die capsule is al succesvol getest en zal mogelijk in mei de eerste testvlucht uitvoeren met twee astronauten aan boord.

Boeing en SpaceX sloten in 2014 miljardencontracten af met ruimtevaartorganisatie NASA. De Amerikaanse overheid koos ervoor om twee bedrijven in te huren om onafhankelijk te kunnen opereren. Toen de spaceshuttle in 2011 werd afgedankt, had de VS niets om op terug te vallen.

NASA werd toen afhankelijk van de Russen om het ISS te bereiken. Als Boeing en SpaceX in hun missie slagen, is dat niet langer het geval.