Colombiaanse ambassadeur stapt op na vondst drugslab

De Colombiaanse ambassadeur in Uruguay is opgestapt nadat er een drugslab was gevonden op zijn landgoed. Fernando Sanclemente diende volgens Colombiaanse media zijn ontslag in, omdat de autoriteiten hem direct in verband brachten met de criminele activiteiten. Zeker vijf mensen zijn opgepakt.

De politie vond het drugslab in februari op een stuk grond van de familie Sanclemente. In dat lab kon maandelijks een ton cocaïne worden geproduceerd. De harddrugs zouden naar het buitenland zijn gesmokkeld.

Sanclemente zegt onschuldig te zijn en dat hij niet van het lab afwist.