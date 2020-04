Geschokte reacties op vrijspraak Australische kardinaal Pell

Organisaties van slachtoffers van seksueel misbruik hebben geschokt gereageerd op de vrijspraak van de Australische kardinaal George Pell. Die zat een celstraf van zes jaar uit vanwege misbruik van twee misdienaars, maar de hoogste rechter in Australië zegt dat er te weinig bewijs tegen Pell is.

Volgens de zeven rechters is niet met zekerheid te zeggen dat de beschuldigingen van seksueel misbruik kloppen en had de jury daarvoor bij het opleggen van de straf meer aandacht moeten hebben.

De vader van een van de twee jongens die door Pell zouden zijn misbruikt, is furieus. Zijn advocaat zegt dat de man in shock is door de vrijspraak. Zijn zoon is in 2014 overleden, maar werd toch als slachtoffer opgevoerd. De advocaat van de man zegt dat ze nu een civiele zaak tegen de kardinaal begint "om genoegdoening" te krijgen.

Moeilijk om nu steun te zoeken

Ook slachtofferorganisaties zijn woedend. "Pell is nu vrij, maar dat geldt niet voor slachtoffers", zegt een woordvoerster van een Australische organisatie. "Het is een harde boodschap. En juist in deze tijd is het voor mensen moeilijker om bij elkaar te komen voor steun." Ze hoopt dat de vrijspraak er niet toe leidt dat andere slachtoffers nu niet meer met hun verhaal naar buiten komen.

De Australische premier Morrison zegt dat de hoogste rechter heeft geoordeeld en dat die uitspraak moet worden gerespecteerd.

Pell zelf heeft laten weten dat hij opgelucht is. "Ik heb altijd volgehouden dat ik onschuldig ben. Maar ik neem degenen die me beschuldigd hebben niets kwalijk. Er is al pijn genoeg", zegt hij in een verklaring.

Mis voor slachtoffers

George Pell zou in 1996 en 1997 twee misdienaars hebben misbruikt in een kerk in Melbourne. Die jongens waren toen 13 jaar oud. Pell was destijds aartsbisschop. Later, van 2014 tot 2017, was hij de belangrijkste financiële man van het Vaticaan en een vertrouweling van de paus.

Paus Franciscus heeft nog niet gereageerd op de vrijlating van de kardinaal. Wel heeft hij de ochtendmis in het Vaticaan opgedragen aan mensen die het slachtoffer zijn van een onrechtvaardig oordeel of bestraffing.