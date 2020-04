Oproep Britse media: wees transparant over gezondheid Boris Johnson

Ongerustheid in de Britse kranten over de gezondheidstoestand van Boris Johnson, nu de premier is opgenomen op de intensive care.

Media melden dat Boris Johnson in de loop van gisteren steeds meer ademhalingsproblemen kreeg, maar wel bij kennis was. Downing Street is vanochtend nog niet met een nieuwe officiële verklaring gekomen over de gezondheid van de Britse premier. Wel zei minister Gove dat Johnson "wat zuurstof" had gekregen, maar wel "vol leven" is.

Volgens correspondent Tim de Wit heeft de opname van de premier tot ongerustheid geleid. Een premier die ongeveer op hetzelfde moment als de toespraak van de Britse koningin Elizabeth naar de IC wordt gebracht, dat is niet vaker voorgekomen: "Het is een uitzonderlijke situatie. Het land is in crisis en de premier ligt op de intensive care", zei hij op NPO Radio 1.

Oproep media: wees transparant

Downing Street was gisteren zuinig met informatie over de gezondheid van de premier. Het zou gaan om "routinetests" en de premier was "opgewekt". Mogelijk ging het toen al slechter met Boris Johnson dan Downing Street deed voorkomen. "De Britse media zeggen daarom nu: wees zo transparant mogelijk over de gezondheidssituatie van de premier", zegt Tim de Wit.

De BBC schrijft dat er iets belangrijks veranderde toen Johnson zijn minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, aanwees om hem tijdelijk te vervangen. "Dat is een heel andere boodschap dan van Johnson zelf op Twitter dat hij voor een paar testen naar het ziekenhuis moest. Bijna alsof het "business as usual" is".