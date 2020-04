Wekdienst 7/4: Overleg over steun Europese landen • KNVB praat over competitie

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Tweede Kamer praat vanochtend over steun aan Europese landen die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. Vooral Italië, Spanje en Portugal hebben hulp nodig. Dit debat wordt live door de NOS uitgevonden via NPO Politiek.

Direct na het debat heeft minister Hoekstra van Financiën een videoconference met zijn Europese collega's. Ook dat gesprek gaat over de economieën in het zuiden van Europa. Hoe landen elkaar kunnen helpen lees je hier.

De KNVB overlegt met onder meer voetbalclubs, de spelersvakbond en een vertegenwoordiging van de supporters over hoe het verder moet met de eredivisie en de eerste divisie. Een meerderheid van de supporters wil volgens een enquête geen wedstrijden zonder publiek.

Wat heb je gemist?

De Australische Hoge Raad heeft de misbruikveroordeling van kardinaal George Pell vernietigd. Volgens de hoogste rechter is niet met zekerheid te zeggen dat Pell in 1996 en '97 twee misdienaars van 13 jaar heeft misbruikt, toen hij aartsbisschop in Melbourne was.

Eerder werd de 78-jarige Pell nog tot zes jaar cel veroordeeld. Die veroordeling bleef staan in een hoger beroep. De kardinaal was de hoogste katholieke geestelijke ooit die werd veroordeeld voor kindermisbruik. Tussen 2014 en 2017 was hij penningmeester in het Vaticaan.

