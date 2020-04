Hoogste Australische rechter vernietigt misbruikveroordeling kardinaal George Pell

De 78-jarige Australische kardinaal George Pell, die werd veroordeeld voor kindermisbruik, komt vrij. De Hoge Raad van Australië heeft zijn veroordeling tot zes jaar cel vernietigd. Volgens de hoogste Australische rechter is niet met zekerheid te zeggen dat de misbruikbeschuldigingen kloppen en had de jury daarvoor meer aandacht moeten hebben bij de veroordeling.

Pell, tussen 2014 en 2017 penningmeester in het Vaticaan, is de hoogste katholieke geestelijke ooit die werd veroordeeld voor kindermisbruik. Hij zou in 1996 en 1997 twee 13-jarige misdienaars hebben misbruikt in een achterkamer van de St. Patrick's kathedraal in Melbourne, waar hij toen aartsbisschop was.

Betrapt

Een hoger beroep van Pells advocaten bij het hooggerechtshof van de deelstaat Victoria werd in augustus vorig jaar nog verworpen, waarop de kardinaal met succes naar de de Hoge Raad stapte. Pells advocaten stelden in hun pleidooi dat de kardinaal de jongens nooit had kunnen misbruiken zonder dat hij door anderen zou zijn betrapt.

George Pell heeft ruim 400 dagen in de cel gezeten.