Dode en gewonde bij woningbrand Tilburg

Bij een woningbrand in Tilburg is gisteravond een dode gevallen, meldt de politie. Een tweede slachtoffer van de brand in het rijtjeshuis aan de Bieslookweg is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hun identiteit is nog onbekend.

De brand was snel onder controle en volgens omroep Brabant kon de brandweer beide slachtoffers nog wel uit het huis halen, maar overleed een van de twee later alsnog.

Er zouden nog meer mensen in het huis aanwezig zijn geweest, die de brand zelf wisten te ontvluchten. De oorzaak van de brand, die mogelijk is ontstaan op de zolder van het huis, is nog onduidelijk.