Amerikaanse scholen zijn dicht, maar ze blijven arme gezinnen helpen

London Towne basisschool in Centreville is in Fairfax County aangewezen als een van de afhaalplekken. Tussen 08.00 en 14.00 uur kunnen ouders en hun kinderen hier gratis maaltijden ophalen. Het schoolgebouw zelf is gesloten. Daarom hebben kantinemedewerkers buiten op de parkeerplaats een 'drive thru' opgezet, waar gezinnen ontbijt- en lunchpakketten kunnen ophalen.

De ouders van de arme gezinnen zijn blij dat de school doorgaat met de maaltijdenservice. Moeder Lindsey heeft zes kinderen, van wie er vijf naar school gaan. "Zonder deze service zouden we waarschijnlijk elke dag boterhammen met pindakaas en jam eten. Of iets simpels zoals noedels, maar niet zulke gezonde maaltijden als hier op school."

Ook voor andere gezinnen is het afhaalsysteem een zegen. Een moeder met drie jonge zoons was stomverbaasd over de lege schappen die ze aantrof in de supermarkt. "Gisteren raakte alle melk op. Toen we naar de winkel gingen, was er niks meer. Ik heb dus geen melk, geen yoghurt, helemaal niets voor de kinderen. Ik kon wel ongezond eten kopen, maar ze hebben een gezond ontbijt nodig. Daarom is deze afhaalplek zo belangrijk. Hier hebben ze melk en krijgen de kinderen wat ze nodig hebben."