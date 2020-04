Frauderende Amsterdamse ambtenaar krijgt ruim drie jaar cel

Een voormalig wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam heeft een celstraf van iets meer dan drie-en-een-half jaar gekregen omdat hij de gemeente en een leasebedrijf voor miljoenen euro's heeft opgelicht. Zijn vrouw is veroordeeld tot bijna drie jaar cel.

In totaal is er zo'n drie miljoen euro gestolen, laat de rechtbank weten. De man verkreeg dat bedrag door zeven jaar lang valse facturen te sturen vanuit een bedrijf dat op naam stond van zijn vrouw. Hij kon vanuit zijn functie bij de gemeente Amsterdam de betalingen goedkeuren.

Gebrekkige controle

De rechtbank neemt het hem extra kwalijk dat hij dit deed als ambtenaar, schrijft NH Nieuws. "Op deze manier maakte hij jarenlang structureel en op zeer omvangrijke schaal ernstig misbruik van gemeenschapsgelden."

"Dat hij jarenlang zijn gang kon gaan en dat er sprake was van een gebrekkige controle bij de gemeente Amsterdam maakt het handelen van de verdachte niet minder strafbaar", oordeelt de rechtbank.

Patserboten

De oplichtingspraktijken van de man kwamen aan het licht in een onderzoek naar zogenoemde 'patserboten'. Dat zijn opvallende, dure speedboten die in trek zijn binnen het criminele circuit, schrijft AT5.

De voormalig ambtenaar had samen met zijn vrouw verschillende dure goederen aangeschaft, waaronder drie snelle motorboten en negentien voertuigen. Daar waren ook drie Porsches bij. De uitgaven stonden niet in verhouding tot hun gezamenlijke inkomen van zo'n 6900 euro bruto per maand.

De rechter besliste in 2018 al dat het stel 3 miljoen euro moet terugbetalen. In die zaak loopt nog hoger beroep.