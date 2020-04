17e eeuws anker gevonden in Markermeer

Onderzoekers hebben een groot, oud anker gevonden in het Markermeer. Waarschijnlijk stamt het gevaarte uit de 17e eeuw. Het anker is drie meter hoog, twee meter breed en weegt zo'n 500 kilo.

In Almere en de Flevopolder zijn al veel scheepswrakken gevonden, maar daarbij is volgens archeoloog van Almere Dick de Jager nog nooit een anker aangetroffen.

Van wanneer het anker dateert is niet duidelijk. "De modellen ankers verschillen niet zoveel, dus dat is moeilijk te onderzoeken", zegt De Jager tegen Omroep Flevoland. "Het gaat om een stokanker en die werden in de 17e eeuw veel gebruikt."

Weerbestendig

Jager wil dat het anker geconserveerd wordt. Nu zit het nog onder het roest. Als dat is weggehaald en het anker is weerbestendig gemaakt, hoopt hij dat het ergens in Almere in de openbare ruimte komt te staan.

Het anker werd ontdekt bij voorbereidend onderzoek voor de berging van een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog die in het Markermeer ligt.