Orkaan Harold raast over Vanuatu

Een zware orkaan heeft in grote delen van Vanuatu, een eilandengroep in de Stille Oceaan, schade aangericht. Het land is getroffen door hevige regenval en overstromingen. Orkaan Harold kwam afgelopen nacht aan land met windsnelheden tot 235 km/u en is uitgegroeid tot een orkaan van de vijfde categorie, de hoogste die er is.

De Republiek Vanuatu bestaat uit 83 eilanden met in totaal ongeveer 300.000 inwoners. De eilandengroep ligt zo'n 2000 kilometer ten noordoosten van Australië.

Volgens het hoofd van VN-hulporganisatie Unicef Pacific is er geen communicatie meer mogelijk met andere eilanden in de Stille Oceaan. Op foto's uit Luganville, de op een na grootste stad in Vanuatu, is te zien dat daken van huizen zijn gewaaid. Er zijn geen meldingen van doden of gewonden. De orkaan is nu onderweg naar de hoofdstad Port Vila.