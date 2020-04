Marechaussee: vervalste documenten lijken steeds echter

Aan de Nederlandse grenzen zijn vorig jaar 1487 valse reisdocumenten onderschept. Bijna 80 procent daarvan werd gevonden op luchthavens, de rest aan de grens met België en Duitsland of aan de zeegrenzen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Koninklijke Marechaussee over 2019. De vervalsingen worden steeds beter, waardoor er bij de marechaussee meer specialisten moeten worden ingezet.

Paspoorten worden vaak vervalst door de personalia-pagina te vervangen. Ook wordt een geldig paspoort gebruikt van iemand die erg lijkt op de persoon die ermee reist. Daarnaast worden er compleet vervalste identiteitskaarten aangetroffen. Ook vond de marechaussee gestolen of vervalste visa, vervangen foto's, verwijderde pagina's en kopieën van documenten.

Lookalike-paspoorten worden onder meer gebruikt door smokkelorganisaties of zware criminelen, zegt Robert van Kapel van de Koninklijke Marechaussee. "Paspoorten worden steeds beter beveiligd, het wordt steeds moeilijker om ze na te maken. Criminelen proberen toch door de douane te komen, dus die worden ook steeds inventiever."

De marechaussee let scherp op dit soort methoden. "Je kijkt naar de kaaklijn, of er ergens een moedervlek zichtbaar is. Je ziet soms hele mooie vervalsingen en daar zijn wij natuurlijk alert op."

Vooral Griekse papieren

Het aantal valse documenten schommelt sinds 2009 tussen de 1163 en 1567. Afgelopen jaar waren het er 49 meer dan het jaar ervoor.

Het merendeel van de valse documenten op luchthavens werd op Schiphol onderschept. Vooral op de route Griekenland-Nederland worden nepdocumenten gebruikt. "Als het ergens onrustig wordt, zie je uit die regio's meer mensen komen, ook op een vals paspoort", zegt Van Kapel.

De meeste vervalste documenten zijn Grieks (200 keer), Italiaans of Frans. Er reisden personen van 86 nationaliteiten op de valse papieren. De meest voorkomende was de Turkse nationaliteit, gevolgd door de Syrische en Iraanse.

Fantasiedocumenten

Er zijn in Nederland behalve bij grenscontroles ook vervalste documenten gevonden bij identificatie. Hier ging het om 1381 documenten. De politie kwam de meeste op het spoor, maar ook banken, telecomproviders en PostNL deden meldingen.

Naast onder meer paspoorten en rijbewijzen worden er ook zogenoemde fantasiedocumenten aangetroffen, schrijft de marechaussee. Het meest werd gefraudeerd met Poolse, Bulgaarse en Italiaanse documenten.