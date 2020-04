Oostenrijk zwakt zeer strenge maatregelen geleidelijk af

Oostenrijk gaat als eerste Europese land de strenge maatregelen tegen corona geleidelijk versoepelen. Na Pasen mogen kleine winkels en parken weer open.

Eind april komt er een evaluatie van de versoepeling. Als alles goed gaat, mogen begin mei ook de grotere winkels, winkelcentra en kappers hun deuren weer openen. Twee weken later volgen dan mogelijk hotels en restaurants. De scholen blijven zeker tot medio mei dicht. Grote evenementen blijven tot in ieder geval eind juni verboden. Ook bioscopen en theaters blijven vooralsnog gesloten.

Wel moeten mensen in winkels hun mond bedekken en blijft er een maximum gelden voor het aantal klanten dat tegelijk wordt toegelaten. Ook in het openbaar vervoer wordt mondbedekking vanaf volgende week verplicht, schrijft de Oostenrijkse publieke omroep öRF. Maandag werd die regel al voor supermarkten ingevoerd.

'Sneller en strenger gehandeld'

Omdat Oostenrijk sneller en intensievere maatregelen tegen het virus had getroffen vergeleken met andere landen, kunnen de maatregelen nu eerder versoepeld worden. Dat zei de Bondskanselier Kurz op een persconferentie.

Wel hamerde hij erop dat het belangrijk is dat iedereen zich nog steeds aan de regels houdt, zoals afstand houden en sociale contacten vermijden. Het Paasweekend wordt volgens Kurz een cruciaal moment, omdat dan veel mensen tegelijkertijd vrij zijn en dat nog niet eerder is voorgekomen.

Het kabinet noemt de situatie rond het virus in het land stabiel, maar waarschuwt dat het land nog kwetsbaar is. In Oostenrijk zijn de afgelopen weken zo'n 12000 besmettingen vastgesteld. 220 mensen zijn overleden aan het virus. Het kabinet zei maandag dat de situatie veel ernstiger had kunnen zijn, als het land minder snel gehandeld. Oostenrijk is al drie weken in een lockdown.