Ook schadevergoeding defensiepersoneel met strottenhoofdkanker door chroom-6

Defensie gaat ook personeel met strottenhoofdkanker door het werken met chroom-6 een schadevergoeding geven. Onderzoek van het RIVM wijst uit dat ook deze ziekte een gevolg is van blootstelling aan de kankerverwekkende verf.

Het RIVM onderzocht ook de gezondheidsgevolgen van onbeschermd werken met CARC. Dat is een soort verf waarmee materieel tegen de gevolgen van chemische oorlogvoering beschermd wordt. Medewerkers van Defensie die hier eczeem, astma of andere klachten door kregen, krijgen ook een uitkeringsregeling.

Oud-medewerkers die zich zorgen maken over hun gezondheid omdat ze ooit aan chroom-6 zijn blootgesteld, kunnen een persoonlijk gezondheidskundig consult aanvragen. Defensie betaalt de kosten hiervan.

Aansprakelijk

In 2018 heeft staatssecretaris Visser namens de overheid haar excuses aangeboden voor het feit dat medewerkers in de periode 1984-2006 onvoldoende beschermd hun werk deden. De overheid is aansprakelijk voor de schade van de medewerkers.

Dit RIVM-onderzoek is het tweede deel van de onderzoeken die zijn gestart sinds het chroom-6-schandaal aan het licht kwam. Eind 2020 volgt het derde en laatste deel. Dat gaat over het gebruik van chroom-6 op andere Defensie-locaties dan de onderhouds- en opslagterreinen.