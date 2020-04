Hangbuikzwijnen aangevallen in Wijk bij Duurstede

Onbekenden hebben vanmorgen in Wijk bij Duurstede twee hangbuikzwijnen zwaar verwond. Volgens de politie is het nog niet duidelijk of de dieren het overleven.

De dader of daders staken het hok van de hangbuikzwijnen in brand, waardoor een hangbuikzwijn grote brandwonden opliep. Het andere dier werd met pijlen beschoten en raakte daardoor zwaargewond.

De politie vraagt mensen zich te melden als zij vanmorgen iets verdachts hebben gezien aan de Broekweg bij de sluizen in het Amsterdam-Rijnkanaal.