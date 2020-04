Lockdown India: terwijl de ene ramp wordt afgewend, voltrekt zich een andere

Zoals bij de jongens aan onze deur. Krijgen de ouders niet doorbetaald, vraag ik ze. Premier Modi heeft alle werkgevers immers opgeroepen hun werknemers geen loon in te houden tijdens de lockdown. "Nee hoor, ze krijgen niets meer."

En het beloofde geldbedrag voor alle arbeiders in de bouwsector? "Daar weten we niets van en we hebben ook geen bankrekening." Ook gesubsidieerd voedsel kunnen de jongens niet krijgen, want hun identiteitsbewijs voor arme mensen om hier aanspraak op te maken ligt in het dorp waar ze vandaan komen, in de oostelijke deelstaat Bihar. Waar ze vanwege de lockdown onmogelijk heen kunnen.

En de maaltijden die nu door de regering worden uitgedeeld? "Te ver weg", is het antwoord. "Verder dan dit durven we niet te gaan, want we mogen toch niet op straat zijn. De politie zal ons oppakken."