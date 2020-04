De coronacijfers van 5 april: nieuwe ziekenhuisopnames laagste in twee weken

Het aantal mensen dat door het coronavirus is overleden, is met 115 toegenomen, meldt het RIVM. Dat is aanzienlijk minder dan gisteren, toen 164 sterfgevallen werden gemeld.

Onder de nieuw gemelde sterfgevallen zijn drie patiënten in de leeftijdsgroep 25 tot 50 jaar. Bij al deze personen was sprake van onderliggend lijden. In totaal zijn er nu zes mensen onder de 50 jaar overleden.

Voor zover bekend zijn in Nederland nu 1766 mensen overleden in verband met covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt.

Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest), is met 253 toegenomen tot 6875. Ook die toename is aanzienlijk kleiner dan gisteren, toen er 336 nieuwe ziekenhuisopnames werden gemeld. De laatste keer dat het RIVM zo'n laag aantal nieuwe ziekenhuisopnames rapporteerde was twee weken geleden.