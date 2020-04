Justitie onderzoekt aanslag Romans-sur-Isère als terroristisch misdrijf

In Frankrijk moet iedereen zo veel mogelijk binnenblijven in verband met de coronacrisis. Gistermorgen waren in het centrum Romans-sur-Isère toch mensen op de been, vooral om boodschappen te doen.

Volgens Franse media was een man die een wandelingetje wilde maken het eerste slachtoffer. De dader sneed hem de keel door, voor het oog van zijn vriendin en haar zoon.

Daarna stak hij in een tabakswinkel de eigenaar en twee klanten neer. Elders, in een slagerij, hakte hij met het botte eind van een mes in op een klant, daarna sloeg hij toe in een supermarkt.

Behalve twee doden vielen er zeven gewonden. Twee daarvan liggen op de IC. Hun toestand is stabiel.

Identiteit

Volgens Franse media is de verdachte een Sudanees die bijna drie jaar in Frankrijk verblijft. Hij is niet bekend bij de Franse of Europese politie- en inlichtingendiensten. Hij wordt vandaag psychiatrisch onderzocht.

Ook twee bekenden van de man zijn aangehouden. Zij komen ook uit Sudan.