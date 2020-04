Chinese mensenrechtenadvocaat vrijgelaten

In China is de kritische mensenrechtenadvocaat Wang Quanzhang vrijgelaten. Hij werd begin vorig jaar veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor ondermijning van de staatsmacht. Hij behandelde onder meer zaken over mogelijke martelingen door de politie en stond leden van een verboden spirituele beweging bij.

Wang is inmiddels terug in zijn huis in de stad Jihan, laat zijn vrouw weten via Twitter. In het huis zaten huurders. Die zijn op last van de politie weggestuurd, schrijft Wangs vrouw, Li Wenzu.

Li Wenzu en hun kinderen mogen Wang voorlopig nog niet bezoeken. Hij moet van de autoriteiten eerst veertien dagen in quarantaine vanwege de coronacrisis.

Wangs vrouw zegt tegen de Britse krant The Guardian dat de overheid corona als excuus gebruikt en hem in feite onder huisarrest plaatst. "De overheid blijft hem beperken in zijn persoonlijke vrijheid en dwingt ons om gescheiden te blijven." Ze noemt het schaamteloos. "Wie zegt dat het inderdaad maar veertien dagen is? Ik vertrouw ze niet. Zolang mijn man niet vrij is, blijf ik vechten."