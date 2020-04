Explosieven gevonden bij supermarkt Diemen

De politie heeft in Diemen explosieven gevonden bij een supermarkt. De vondst bij het Albert Heijn-filiaal aan de Dalsteindreef werd rond 04.00 uur gedaan.

De explosieven zijn volgens de politie niet afgegaan. Op foto's is wel te zien dat de glazen deur van de supermarkt deels is verbrijzeld. De politie onderzoekt hoe dat is gebeurd en wie dat heeft gedaan.

De explosieve materialen zijn veiliggesteld door de explosievenopruimingsdienst. Onderzocht wordt om wat voor materiaal het gaat. Het gebied rond de supermarkt was enige tijd ruim afgezet.