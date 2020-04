Wekdienst 5/4: toespraak van Queen • 'Oranje' Ronde van Vlaanderen bij NOS

Wat heb je gemist?

In het noorden van Mexico zijn bij een schietpartij tussen twee rivaliserende bendes negentien mannen om het leven gekomen. Volgens lokale media ging het om leden van het Juárezkartel en het Sinaloakartel, dat jarenlang werd geleid door de veroordeelde drugsbaron Joaquin 'El Chapo' Guzmán.

Vrijdag zei de president van Mexico dat het bendegeweld in het land niet lijkt te verminderen door de uitbraak van het coronavirus. "Eind maart, toen het coronavirus wijder verspreid werd, leek het erop dat we een aanzienlijke afname van het geweld konden verwachten. Helaas blijkt dat niet het geval."

Ander nieuws uit de nacht:

Eerste Nederlanders teruggekeerd uit Australië. De eerste repatriëringsvlucht uit Australië is vanmorgen vroeg geland op Schiphol. In het toestel zat een honderdtal Nederlanders. Zij zijn eerst met KLM-partner Malaysia Airlines naar Kuala Lumpur gevlogen; vanaf daar vertrok een toestel van KLM naar Amsterdam.

Dode bij steekpartij in Eindhovense flat. Een bewoner van een appartementencomplex aan de Eindhovense Tellegenstraat is gisteravond neergestoken. Er is een traumahelikopter ingezet en de man is gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Over de toedracht van de steekpartij is nog veel onduidelijk, de politie doet onderzoek.

Elf doden bij ontploffing in Colombiaanse kolenmijn. Waarschijnlijk is de ontploffing veroorzaakt door een gasophoping. Twee mensen worden nog vermist, twee anderen zijn levend onder het puin vandaan gehaald.

En dan nog even dit:

Berichten over dat artsen terughoudend zouden moeten zijn met het laten opnemen van oudere coronapatiënten, wonden de 90-jarige Joke Poelder erg op. "Ik was echt gepikeerd. Ik ben nog zo vitaal."

De 90-jarige man is een van de vier ouderen met wie de NOS sprak over de coronacrisis. Waar de een het moeilijk vindt om de maatregelen te accepteren, is de ander er meer gelaten onder. Lees hier het hele verhaal. En natuurlijk houden we ook weer ene liveblog bij, dat lees je hier.

Fijne dag!