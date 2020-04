Elf doden bij ontploffing in Colombiaanse kolenmijn

Bij een explosie in een kolenmijn in Colombia zijn zeker elf doden gevallen en vier mensen gewond geraakt. Twee mensen worden vermist en twee anderen zijn levend uit de mijn gehaald. Dat heeft de gouverneur van Cundinamarca bekendgemaakt. De ontploffing is vermoedelijk veroorzaakt door een gasophoping.

Bij de mijn in Cucunubá, ongeveer 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogotá, proberen hulpdiensten om mensen onder het puin vandaan te halen. Volgens de lokale brandweer zijn er alleen mijnwerkers onder de slachtoffers.

In het land zijn maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Veel werkzaamheden zijn opgeschort, maar de mijnbouw in Cucunubá mag blijven doorgaan.

Vrijdag eiste een vergelijkbaar ongeval in een mijn in het nabijgelegen San Cayetano zes levens.