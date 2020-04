Negentien doden door bendegeweld in Mexico

In het noorden van Mexico zijn zeker negentien doden gevallen bij een schietpartij tussen rivaliserende bendes. Het zou gaan om een van de bloedigste geweldsuitbarstingen in Mexico dit jaar.

De autoriteiten in de staat Chihuahua melden dat achttien bendeleden al waren overleden toen de politie arriveerde op de plaats van de schietpartij. Een man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later alsnog overleed.

Bij de lichamen werden achttien geweren en twee handgranaten gevonden. De politie heeft verder twee auto's in beslag genomen.

Drugskartels

Lokale media melden dat de overleden mannen lid waren van het Juárezkartel en het Sinaloakartel, dat jarenlang werd geleid door de veroordeelde drugsbaron Joaquin 'El Chapo' Guzmán.

Vrijdag zei president López Obrador dat het bendegeweld in Mexico niet lijkt te verminderen door de uitbraak van het coronavirus in het land. "Eind maart, toen het coronavirus wijder verspreid werd, leek het erop dat we een aanzienlijke afname van het geweld konden verwachten. Helaas blijkt dat niet het geval."