Leider van Afghaanse IS-tak aangehouden

Afghaanse veiligheidstroepen hebben de leider van Islamitische Staat in hun land aangehouden, meldt de Afghaanse inlichtingendienst NDS. Het gaat om Aslam Faruki, die samen met negentien anderen werd opgepakt. Twee van hen zouden hoge IS-commandanten zijn.

Faruki wordt ervan beschuldigd dat hij het brein is achter de aanslag tijdens het ochtendgebed in een sikh-tempel in Kabul, vorige week. Daarbij kwamen 25 gelovigen om het leven. Begin maart vielen bij een andere IS-aanslag in de Afghaanse hoofdstad zeker dertig doden.

De regionale IS-tak die Faruki zou hebben geleid, is sinds 2015 actief in Afghanistan en Pakistan. De laatste maanden werden de terroristen al steeds verder in het nauw gedreven door een offensief van de VS en ook van de Taliban.