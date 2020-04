Natuurorganisaties tevreden: ondanks het zonnetje toch weinig bezoekers

Het was vandaag een graad of 14 en de zon scheen volop. Morgen wordt het nog iets lekkerder, met in de middag 18 tot 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het vrij warm lenteweer.

'Vraag of mensen dit volhouden'

De weersverwachting houdt de Nijmeegse burgemeester Bruls, voorzitter van de koepel van veiligheidsregio's, wel bezig. "Ik ben niet per se bezorgd, maar het blijft de vraag of mensen dit volhouden. Ik denk dat nu meer mensen dan verwacht zich aan de regels houden. Laten we zo doorgaan. We hebben het zelf in de hand."

Bruls zegt dat hier en daar mensen zijn gewaarschuwd dat ze met te veel te dicht op elkaar stonden en ook zijn een paar bekeuringen uitgeschreven. "Maar dat lijkt zeer minimaal. We zijn niet ontevreden."

Uit voorzorg had een aantal veiligheidsregio's al maatregelen genomen. Zo had de Haagse burgemeester Remkes de grote parkeerterreinen bij stranden en recreatiegebieden laten sluiten.