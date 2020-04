Brabantse boeren willen niet verder praten over stikstof

Zes organisaties van Brabantse boeren weigeren om komende week met de provincie te overleggen over het stikstofbeleid. Ze hebben een uitnodiging voor een videoconferentie afgezegd.

Het heeft volgende boerenorganisaties "weinig zin" om met huidige bestuurders te praten als er binnenkort een nieuw provinciebestuur komt, meldt Omroep Brabant,

De weigering van de Brabantse boeren komt op een opvallend moment. Deze week zegde ook het Landbouw Collectief (de organisatie van dertien landelijke boerenorganisaties) het stikstofoverleg met landbouwminister Carola Schouten af.

Stikstof voor aanleg bedrijventerrein

Vrijwel tegelijkertijd bleek dat de provincie Noord-Brabant een aantal grote boerderijen heeft opgekocht, ook buiten Brabant. Met die boerderijen creëert de provincie een mogelijkheid om stikstofuitstoot te compenseren. Maar tot woede van de boeren blijkt die ruimte niet bestemd voor boeren in Brabant maar voor de aanleg van een bedrijventerrein, het Logistiek Park Moerdijk.

Voor dat laatste heeft de provincie excuses aangeboden. Maar de aankoop van de boerderijen heeft vermoedelijk een rol gespeeld bij het besluit van de boerenorganisaties om geen overleg te willen.

Intensieve veehouderij

Volgens berekeningen van het RIVM heeft ongeveer driekwart van de Brabantse natuurgebieden te lijden onder een te hoge stikstofuitsoot. In veel gevallen is dat al jaren achtereen zo. Juist door de intensieve veehouderij in de buurt van natuur is Brabant ook de provincie waar het probleem het grootst is van heel Nederland.

Om die reden ontwikkelde de provincie eerder een streng stikstofbeleid. Maar juist daarover viel in december het provinciebestuur. Het CDA stapte uit de coalitie.

Volgens formateur Alfred Arbouw (VVD) zijn de onderhandelingen over een nieuwe coalitie van VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant zo goed als afgerond. Het is nog onbekend hoe die nieuwe coalitie de stikstofuitstoot denkt aan te pakken.