Dode, gewonden bij gasexplosie flatgebouw in Rusland

Bij een gasexplosie in een appartementengebouw in de Russische stad Orechovo-Zoejevo, niet ver van Moskou, is een bewoner om het leven gekomen. Zeker vier anderen raakten gewond. Reddingsdiensten konden hen onder het puin vandaan halen.

De klap sloeg een deel van de gevel uit het complex. Een aantal verdiepingen is ingestort. Het grootste deel van het gebouw met tachtig woningen is ongeschonden.

Zo'n 200 bewoners zijn elders opgevangen. Veel mensen waren thuis; in de regio Moskou mogen mensen hun huis alleen onder strenge voorwaarden verlaten vanwege corona.

Of de explosie een ongeluk was of opzet is nog onduidelijk. Veel Russische wooncomplexen kampen met achterstallig onderhoud en de gasleidingen voldoen niet altijd aan de veiligheidseisen.