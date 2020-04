"Ik wil eerst iets positiefs noemen, want wat me opvalt is dat de vloedgolf aan coronapatiënten hier vooralsnog uitblijft. Ik bedoel: er komen wel echt meer patiënten en er zijn meer telefoontjes, maar het is hier nog niet zo erg als we allemaal hadden gevreesd.

We zijn door alle verhalen uit Brabant toch gespannen geworden. We hebben het hier en in de rest van het land daarom echt groot aangepakt. Het is verbluffend om te zien hoe de zorgsector dit uitvoert. Daar ben ik echt trots op.

Hier in de regio hebben we verschillende locaties waar mensen naar de huisarts kunnen. Een van die plekken is alleen voor mensen met een mogelijke coronabesmetting, maar we hebben ook nog de gewone huisartsenpraktijken. Vooral als je daar werkt komen er amper nog patiënten fysiek bij je. Iedereen belt of mailt ons.

Naast bezorgdheid over de patiënten met corona raken mijn collega's en ik steeds bezorgder over de mensen zonder corona. We denken dat ze zichzelf een te hoge drempel opwerpen om naar de huisarts te gaan. We zien bijvoorbeeld bijna geen mensen meer met hartinfarcten, galblaasontstekingen of herseninfarcten. Dat kan gewoon niet, want die zaken gebeuren nog steeds. Mensen komen dus te laat of helemaal niet.

Voor een deel zullen mensen ons niet tot last willen zijn, daar had ik de vorige keer al over. Het kan ook zijn dat ze bang zijn om bij ons besmet te raken. Ik sprak gisteren nog een hoogbejaarde patiënte. Ze heeft veel pijnklachten met bewegen en ik wil graag meer weten over haar ruggenwervels. Maar zij wil niet beoordeeld worden uit angst om besmet te raken.

Eigenlijk kan je zeggen dat die mensen dus ontzettend goed geluisterd hebben naar het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Alleen vergeten ze hun eigen belang. Ze kunnen echt komen, we hebben het zorgsysteem nu zo ingericht dat er in principe geen besmetting moet kunnen plaatsvinden. Patiënten met luchtwegklachten gaan namelijk naar andere plekken en zelf dragen we beschermingsmiddelen.

Ik ben nu redelijk positief. Het thuisblijven en afstand houden maakt dat het probleem niet nog veel meer uit de hand is gelopen. Bovendien zien we nu ook de eerste groep die geneest groeien. Maar ik realiseer me ook dat er veel mensen zijn die nu wel iemand verliezen. En dat is heftig. Heel erg heftig."