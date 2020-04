Hartmassageapparaat gestolen uit ambulance Utrecht, politie woest

Onbekenden hebben vannacht voor korte tijd een hartmassageapparaat weggehaald uit een ambulance in Utrecht. Volgens de politie ging het om "feestende studenten", die het apparaat meenamen toen het ambulancepersoneel in een woning met een patiënt bezig was.

"Ten eerste: om in deze tijd een feestje te houden, is al echt onbegrijpelijk en asociaal. Maar dan kennelijk als 'grap' iets uit de ambulance stelen, is buiten proporties", aldus wijkagent Dennis Schuring op Instagram.

Ambulancemedewerkers hadden hulp verleend in een woning. Bij terugkomst kwamen ze erachter dat de achterklep van de ambulance openstond en dat het apparaat voor hartmassages was gestolen. Op dat moment haalden ze de politie erbij, meldt RTV Utrecht.

Teruggezet bij de ambulance

Samen zochten ze op het studentencomplex in de buurt. Maar ze konden de 'Lucas', zoals het apparaat wordt genoemd, niet vinden. Even later bleek dat het apparaat was teruggezet bij de ambulance.



"Helaas weten wij niet wie dit heeft gedaan, maar diegene mag zich wel achter de oren krabben over wat hij een ander had kunnen aandoen", aldus de wijkagent.