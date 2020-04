Twee doden bij aanval met mes in Zuid-Frankrijk

In het zuiden van Frankrijk heeft een man op straat voorbijgangers aangevallen met een mes. Daarbij zijn zeker twee doden gevallen, schrijven Franse media. Zeven mensen zouden gewond zijn geraakt, van wie enkelen zwaargewond. De slachtoffers zouden in een rij voor een bakkerij hebben gestaan.

Het incident speelde zich rond 11.00 uur af in Romans-sur-Isère, zo'n honderd kilometer ten zuiden van Lyon. De man zou slachtoffers tot in winkels hebben achtervolgd.

De vermoedelijke dader is aangehouden. Bronnen bij de politie zeggen tegen Franse media dat het een man uit Sudan is van 32 of 33 jaar oud die in Romans-sur-Isère woont. Hij zou geen papieren bij zich hebben gehad.

Islamitische leuzen

Over het motief van de dader is nog niets bekend. Getuigen zouden de man islamitische leuzen hebben horen roepen.

Volgens de nieuwssite BFMTV is ook een huisgenoot van de verdachte aangehouden.