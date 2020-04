Restaurant Amsterdam opnieuw onder vuur genomen

Voor de derde keer in ruim een week tijd is een Syrisch restaurant in Amsterdam vannacht onder vuur genomen. Vanochtend trof de politie kogelinslagen aan in de voordeur. Niemand raakte gewond. De dader is onbekend.

Rond 03.00 uur vannacht klonken harde knallen. Daarna zag een getuige een man weglopen, meldt AT5. De politie zette nog een helikopter in om de dader op te sporen maar kon hem niet vinden.

Gisternacht werd hetzelfde restaurant ook al beschoten, net als vorige week vrijdagnacht. Ook toen raakte niemand gewond.

Drama

Het Syrisch restaurant is net als alle andere restaurants in Nederland dicht, maar wel een aantal uren per dag open voor afhalen. Eigenaar Momen Al-Azhar spreekt in Het Parool over "een drama". Na de drie schietincidenten vreest hij dat de gemeente het restaurant helemaal zal sluiten.

De eigenaar kwam eerder, met een andere vestiging van zijn restaurant, in conflict met zijn aandeelhouders. Die vestiging moest toen dicht. Of dat conflict iets te maken heeft met de beschietingen van de afgelopen tijd is onbekend. "De recherche doet onderzoek naar de aanleiding en achtergrond van de beschieting van het restaurant", liet de politie gisteren weten.