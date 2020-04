Tientallen doden bij gevechten met leger Niger

In het West-Afrikaanse land Niger heeft het leger naar eigen zeggen 63 mensen gedood bij een anti-terreuractie. Volgens de autoriteiten waren de terroristen zwaarbewapend en zijn er bij de actie ook vier militairen omgekomen. Tientallen motoren en munitie zijn in beslag genomen.

De actie was in de grensregio met Mali en Burkina Faso, waar jihadistische groeperingen actief zijn. Sinds begin dit jaar zijn motoren verboden in het gebied, om een halt toe te roepen aan de terroristen, die zich veel met motoren verplaatsen. Al twee jaar geldt de noodtoestand in het gebied.

Volgens de autoriteiten hebben terroristen in het gebied in december en januari 174 militairen gedood bij drie aanslagen. Van twee daarvan is de verantwoordelijkheid opgeëist door Islamitische Staat.

De hele Sahel-regio heeft te maken met aanslagen door jihadisten en conflicten tussen groeperingen. Volgens de Verenigde Naties kwamen vorig jaar in Mali, Niger en Burkina Faso zo'n 4000 mensen bij het geweld om het leven.