Den Haag onderzoekt woningen vanwege discussies over vocht en schimmel

Naar aanleiding van terugkerende discussies over vocht, schimmel en de staat van woningen in Den Haag gaat de gemeente een groot onderzoek doen naar huizen in de stad. Volgens Omroep West zijn er veel zorgen over de gezondheid en veiligheid van Hagenaars die in slecht onderhouden of onveilige woningen zitten. Er zijn al jaren klachten over.

Het onderzoek, dat dit jaar begint, richt zich volgens de gemeente dan ook op "kwaliteitsaspecten die direct de gezondheid of de veiligheid van inwoners van Den Haag raken."

Specifiek wordt er gekeken naar de kwaliteit van de gevels en balkons en de aanwezigheid van vocht, schimmel, asbest en loden waterleidingen. Ook worden de gas- en elektra-installaties en de fundering bekeken.

Steekproef

In het onderzoek worden allerlei woningen meegenomen, zoals corporatiewoningen, particuliere huurwoningen en koophuizen. "We willen kijken hoe de staat er in de breedte voorstaat", zegt PvdA-wethouder Martijn Balster. "We gaan een goede steekproef doen zodat we een goed beeld krijgen van alle wijken in Den Haag. Met de uitkomsten van het onderzoek in de hand weten we waar verbeteringen nodig zijn."

Die verbeteringen moeten particuliere huiseigenaren zelf betalen. "Verhuurders zijn verantwoordelijk voor fatsoenlijke woonomstandigheden voor huurders. Als gemeente kunnen we daarop toezien en optreden als het misgaat."

Het is nog niet duidelijk hoeveel huizen onderzocht zullen worden. Wat de steekproef gaat kosten is ook nog niet bekend. Er wordt eerst een onderzoeksopzet gemaakt.

Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos ziet niks in het plan, schrijft hij op Twitter: