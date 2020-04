Sneltest biedt voor een deel van de Belgische coronapatiënten uitkomst

Met de nieuwe test boek je uren tijdwinst, want bij de standaard coronatest duurt het al snel 24 uur voordat je de uitslag binnen hebt. Er zit wel een flinke adder onder het gras: de sneltest is veel minder betrouwbaar dan de standaardtest. Hooguit zeven op de tien coronapatiënten worden door de test herkend. De anderen lopen bij de dokter weg in de overtuiging dat ze het virus niet hebben.

Snel isoleren

Toch vinden Belgische experts de test een vooruitgang. Dat de test nog niet heel betrouwbaar is, is vervelend, maar op dit moment moeten medici roeien met de riemen die ze hebben, zegt Nesya Goris van het bedrijf Virovet. Zij voert de standaardtesten de komende tijd uit voor de Belgische overheid. "Maar het is belangrijk om verschillende testen naast elkaar te gebruiken."

Die snelheid van een kwartier geeft België de kans om coronapatiënten snel te isoleren en de omgeving te waarschuwen. "Hoe sneller je patiënten op de hoogte kunt brengen van een positieve coronatest, hoe sneller ze ook extra maatregelen kunnen nemen," zegt Goris. "Een paar uur kan dan al helpen. Dit is een virus dat zich zeer snel verspreidt. Ik denk dat elke tijdwinst op dat vlak zeker een meerwaarde kan betekenen."

Weinig meerwaarde

Het Nederlandse RIVM kent de Belgische test niet, maar staat in het algemeen sceptisch tegenover sneltesten, juist omdat de resultaten niet altijd betrouwbaar zijn. Een woordvoerder van het RIVM ziet er bovendien maar weinig meerwaarde in. "Door de maatregelen hebben we alle contacten nu ook al zo veel mogelijk beperkt en moeten mensen met heel lichte klachten toch al thuis blijven."

Maandag overleggen de experts in het Outbreak Management Team over de vraag welke (snel)testen eventueel in Nederland gebruikt zouden kunnen worden. Er wordt al onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van verschillende tests die op de markt zijn.

Een voordeel van deze tests is volgens Goris dat de isolatie van bewezen coronapatiënten al snel veel strenger wordt. "We gaan nog steeds naar de supermarkt, we hebben nog steeds contact binnen het gezin. Als mensen weten waar ze aan toe zijn, weten dat ze het virus hebben, kunnen ze zelf meer maatregelen nemen." Belangrijk is wel dat iedereen die volgens de sneltest geen corona heeft, daarna nog eens getest wordt met de standaardtest.

De sneltesten zijn pas over één of twee weken buiten België beschikbaar. "We hebben veel samengewerkt met de Belgische overheid en willen nu iets teruggeven," zegt directeur Leclipteux. "Daarom voorzien we eerst de Belgische markt en de Belgische ziekenhuizen. Pas daarna komt het buitenland."