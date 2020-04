Rotterdammer die vrouw 22 keer stak: 'Het was zelfverdediging'

Een 38-jarige man uit Rotterdam heeft bekend dat hij een vrouw meermaals heeft gestoken. Ze werd dood aangetroffen in een auto die te water was geraakt. De man blijft voorlopig vastzitten.

De auto werd in december uit de Maas getakeld. De vrouw werd dood gevonden op de bijrijdersstoel en had 22 messteken.

De man was vlak daarvoor uit het water gehaald door de hulpdiensten. Hij was onderkoeld en had een steekwond in zijn borst.

'Zelfverdediging'

Volgens de verdachte hadden de twee ruzie gehad in de auto. De vrouw zou als eerste hebben gestoken. Direct daarop zou hij haar meermaals hebben gestoken en belandde de auto in het water.

De advocaat van de 38-jarige man zegt dat het om zelfverdediging ging. "Mogelijk is de vrouw overleden doordat zij is verdronken en het is niet bewezen dat het de schuld van mijn cliënt is dat de auto te water is geraakt."

Het Openbaar Ministerie wijst erop dat de vrouw 22 keer is gestoken. Zes steekwonden zouden fataal zijn geweest, meldt Rijnmond.

Meer scenario's

De rechter in Rotterdam besloot de man in de cel te laten. "Zelfverdediging is een mogelijk scenario, maar er zijn meer scenario's. Op dit moment staat voor ons nog niet vast dat het alleen zelfverdediging was en dus mag u niet naar huis."

De rechter wil ook dat de man door een psycholoog en een psychiater wordt onderzocht, mede vanwege het grote aantal steekwonden van het slachtoffer. De man is al eens veroordeeld voor geweld in de relationele sfeer.